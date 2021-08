Hijo de Fernando Carrillo quiere quitarse su apellido

En entrevista con Marioli Ramos, mamá de uno de los hijos de Fernando Carrillo, habla sobre la intención de Ángel Gabriel de quitarse los apellidos del venezolano.

La madre del menor explicó a Ventaneando las razones por las que el niño tomó tan drástica decisión y tiene que ver con el bullying del que ha sido víctima últimamente en la escuela y porque literalmente se avergüenza de su padre.

“Mi hijo ya se dio cuenta, antes era su papá, su superhéroe, pero ya creció, ya se mete en las redes sociales y le da vergüenza. Ya me ha dicho que hasta se quiere cambiar el apellido”.

“Sí, ya le han hecho bullying, le da vergüenza cómo canta, el ridículo, se avergüenza, ahorita la garrapata que le pusieron”, cuenta.

Agregó que fue él quien renunció a su propio hijo, a quien por cierto no mantiene: “Una de las cosas que ha dicho es que él se compara con Julián Gil y Eugenio Derbez, que las madres supuestamente no dejaron ver a sus hijos y bueno, (está) poniéndose en este club totalmente distinto, porque no le interesaba niño”.

Sobre la idea de su hijo de quitarse el apellido paterno, dijo: “Obviamente que es un niño. Por ahora no me parece, cuando crezca que tome su decisión”, concluyó.