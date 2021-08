OnlyFans suspende prohibición de pornografía tras protestas

OnlyFans suspendió un plan para prohibir el contenido sexualmente explícito de su sitio tras las protestas de sus creadores y defensores de las trabajadoras sexuales.

El sitio de suscripción dijo en una declaración el miércoles que la prohibición “ya no era necesaria debido a las garantías de los socios bancarios de que OnlyFans puede apoyar todos los géneros de los creadores”, y se negó a responder preguntas.

OnlyFans había dicho el jueves pasado que prohibiría el contenido explícito a partir del 1 de octubre, culpando a las políticas de los bancos y procesadores de pagos por el cambio.

“Las nuevas reglas son necesarias para cumplir con los requisitos de estas instituciones financieras y son la única forma de ayudar a garantizar la sostenibilidad a largo plazo de OnlyFans”, dijo la compañía en un mensaje a sus usuarios la semana pasada.

Protestas de creadores en OnlyFans

El cambio abrupto molestó a los creadores del sitio, muchos de los cuales amenazaron con mudarse a otro sitio web. Muchas trabajadoras sexuales se unieron a OnlyFans durante la pandemia cuando los lugares en persona cerraron o se tornaron más peligrosos debido al COVID-19. El sitio ha sido tremendamente rentable para algunas personas, que pueden ganar miles de dólares por mes. OnlyFans dice que tiene 130 millones de usuarios y 2 millones de creadores que colectivamente han ganado 5,000 millones de dólares.

Los defensores habían criticado la prohibición planificada de OnlyFans, diciendo que les preocupaba que empujara a personas a un trabajo sexual callejero más peligroso. Dicen que eliminar un espacio virtual más seguro y recortar los ingresos de la gente las hace más vulnerables al riesgo de ser víctimas de la trata.

“No tener un medio online va a obstaculizar y afectar a mucha gente. En línea es mucho más seguro, especialmente para las personas trans y no conformes con su género”, dijo LaLa Zannell, gerente de la campaña de justicia trans de la ACLU que lidera los esfuerzos de la organización defensora de los derechos civiles para despenalizar el trabajo sexual.

Pornografía en línea

La industria de la pornografía en línea está cambiando en medio de las preocupaciones sobre el tráfico sexual y la explotación de menores. Dos leyes de 2018, la ley para dejar de habilitar a los traficantes sexuales y la ley de lucha contra el tráfico sexual en línea, estaban destinadas a detener el tráfico sexual en línea y provocaron el cierre de algunos espacios. Pero muchas trabajadoras sexuales dicen que estos cambios también han vuelto más peligroso su trabajo.

Los funcionarios electos también habían expresado su preocupación por OnlyFans. A principios de agosto, un grupo de 100 legisladores de ambos partidos pidió al Departamento de Justicia que investigara a OnlyFans por considerar que el sitio era un “mercado importante” para videos sexuales con la participación de menores. La carta citaba como fuente al grupo antipornografía Centro Nacional sobre Explotación Sexual, que tiene sus orígenes en el grupo religioso Morality in Media, así como al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados.

Culpan a bancos

El director ejecutivo de OnlyFans, Tim Stokely, culpó a bancos como el Bank of New York Mellon por la prohibición planificada en una entrevista con el Financial Times el martes, diciendo que rechazan los negocios del sitio.

Las compañías productoras de contenido para adultos afrontan tarifas y requisitos más elevados de las empresas financieras que la mayoría de los comercios minoristas.

Ve también:

Bella Thorne y actriz porno encienden redes sociales con candente beso

Timberlake se disculpa con Britney Spears y Janet Jackson

Padre de Britney Spears tendrá que compartir su tutela