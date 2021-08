Malandros Crew, sueños en el corazón del barrio

En entrevista para Al Extremo, Malandros Crew contaron su historia y cómo se han abierto camino en la actuación, en el barrio y en la vida.

El grupo se formó en 2010 hicimos un casting para una para una película que ya fuimos conociendo cada.

Pero ahí donde los ve, también son actores y extras de series y películas: “Sí, Cholos que desde morritos andamos en eso las pandillas y algún día podemos ser actores, no hay que perder la esperanza. La he hecho de Malandro en los reclusorios de sicarios”, cuenta.

No niegan su pasado “yo andaba allí en las calles malos pasos Mira a mí no me gusta así como que hablar de más, pero mi vida cambió cuando un homy me enseñó este este movimiento Pues de Elektra dan hoy a ese Homie me llevó ya de ahí pues ya llevo 9 años.

Pero por su forma de vestir y sus tatuajes muchas veces son discriminados “Trabajamos como cualquier persona, nos su la rifamos como cualquier persona que apenas vamos caminando”, dice. “En el transporte y se nos quedan viendo como que esperando las palabras mágicas, a nosotros nos gusta ganar dinero por la derecha».

Ellos trabajan por amor propio y el que le tienen a su familia. “Tratamos de salir adelante por nuestras familias, me pago mis clases de actuación y trabajo como extra en la televisión”, agrega uno de ellos.

Y así como escucharon, trabajan y se dan tiempo para su pasión: “Estamos estudiando yo y el compa ‘Grillo’ arte dramático, el punto es darle a conocer a toda la audiencia que también los sueños salen en el corazón del barrio”.