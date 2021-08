M’Balia se lanza como DJ y habla sobre desacuerdo con Lidia Ávila

La carrera de M’Balia tomó un nuevo rumbo, ya que la cantante cambiará los escenarios por las consolas, pues se lanzará como DJ.

Platicamos con ella y nos contó cómo surge esta nueva etapa: “Empezar algo diferente, en un tiempo tan diferente que conlleva limitaciones, me hizo sostener el ámbito, pero no podía no aventarme”.

Aclaró si con el paso de los días espera que terminen o se aclaren los malentendidos con Lidia Ávila.

“Primero, voy a respetar el voto de silencio al que todos tenemos derecho. Hay una persona con la que no he hablado en meses y no porque cada uno está enfocado en sus cosas.

“Tu verdad es la que cuentas, no importa que la gente lo quiera contar de otro color. Yo soy M’Balia y sigo siendo la misma”, dijo.