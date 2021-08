Oficial: Cristiano Ronaldo ya es otra vez del Manchester United

Después de una semana de rumores sobre el futuro de Cristiano Ronaldo, el Manchester United ya oficializó al portugués como el nuevo jugador de su plantilla.

El Manchester United anunció este viernes que Cristiano Ronaldo ya nuevamente de su club.

“El Manchester United se complace confirmar que el club ha logrado un acuerdo con la Juventus para transferir a Cristiano Ronaldo, sujeto a condiciones personales, visa y médico”, se lee en el comunicado emitido por el club.

La mañana de este viernes, el técnico de la Juventus Massimiliano Allegri informó que Cristiano Ronaldo le dijo que ya no quería estar con los bianconeros.

“Ayer, Cristiano me dijo que no tiene ninguna intención de jugar para la Juventus. Porese motivo no será citado para el partido de mañana”, dijo.

Esta semana, el futuro de Cristiano Ronaldo estaba incierto. Había rumores que se iría al Manchester City. Esta misma mañana, el técnico de los Citizens, Pep Guardiola, dijo que todo podía suceder en cuanto a la contratación del portugués, pero que era muy poco probable.

