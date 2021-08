Técnico de la Juventus dice que Cristiano Ronaldo quiere salir; esto dice Guardiola del Man City

El técnico de la Juventus confirmó este viernes que Cristiano Ronaldo le dijo que quiere salir del club; esto dijo Pep Guardiola, del Manchster City, a los medios.

Cristiano Ronaldo ha dicho a la Juventus que desea dejar al club, una decisión que podría poner frente a frente a dos acérrimos rivales, Manchester United y Manchester City, en la lucha por fichar al cinco veces mejor futbolista del año de la FIFA.

El astro portugués fue visto el viernes abordando un avión privado en el aeropuerto de Turín. El mundo del fútbol está a la espera de su destino.

“Ayer, Cristiano me dijo que no tiene ninguna intención de jugar para la Juventus. Por ese motivo no será citado para el partido de mañana” por la Serie A ante el Empoli, declaró el técnico Massimiliano Allegri el viernes.

A Cristiano, de 36 años, sólo le queda una temporada de su contrato con la Juve, club al cual se integró procedente del Real Madrid en 2018.

Entérate: Así quedaron los grupos de la Champions League

«La Juventus sigue»: Allegri, técnico de la Vecchia Signora

“Las cosas cambian, así es la vida. La Juventus sigue y eso es lo más importante. Cristiano hizo su aporte, y ahora se va y la vida continúa”, subrayó Allegri. “Hay que agradecerle a Cristiano por todo lo que nos dio, y también porque fue un ejemplo para los más jóvenes. Pero como dije antes, tenemos que seguir”.

Manchester City está considerando una opción de compra del delantero luego que su objetivo principal, Harry Kane, confirmara el miércoles que por ahora seguiría con el Tottenham.

Pero el City podría tener competencia por firmar a Cristiano de parte de su vecino, el United, para el cual el portugués jugó de 2003 a 2009.

“Siempre hemos tenido buena comunicación”, afirmó el estratega del United, Ole Gunnar Solskjaer, el viernes, cuando se le preguntó sobre Cristiano. “Sé que Bruno (Fernandes, el mediocampista portugués) ha estado hablando con él también.

“Él sabe lo que sentimos por él y que si en algún momento va a salir de la Juventus, aquí estamos”, añadió Solskjaer.

Entérate: Cristiano Ronaldo y Manchester City: ¿Qué se necesita para que suceda?

¿Qué dice Pep Guardiola?

Por su parte, el técnico del City, Pep Guardiola, indicó que “todo puede suceder” durante los últimos días de la ventana de transferencias, pero aseveró que fichar a Cristiano “por ahora parece algo muy lejano”.

“Desde mi punto de vista personal, hay algunos jugadores —creo que entre ellos Cristiano, (Lionel) Messi por supuesto— que son ellos quienes deciden dónde van a jugar”, dijo Guardiola.

El periodo para traspasos culmina el martes.

El pasado fin de semana, Cristiano no apareció en la alineación titular del conjunto italiano para su primer duelo de la temporada de la Serie A, frente al Udinese, en medio de reportes de que había pedido quedarse en la banca. Ingresó en el segundo tiempo y le fue anulado un gol en tiempo compensatorio en el empate de 2-2 en el estadio Friuli de Udine.

Tanto los directivos de la Juve como Allegri insistieron en que dejar a Cristiano en la banca al inicio fue una decisión del técnico.

Ve también:

Carlos Vela amenaza con volver a Europa: ¿Cuándo finaliza su contrato con LAFC?