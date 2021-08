Semejanzas y diferencias entre los huracanes Ida y Katrina

El huracán Ida tiene muchas semejanzas con el huracán Katrina, la devastadora tormenta de 2005 que se convirtió en la más costosa en la historia estadounidense. Sin embargo, hay acontecimientos futuros que podrían hacerla más mortífera o menos grave.

Ida tocó tierra el 29 de agosto, la misma fecha en que lo hizo Katrina 16 años atrás, en la misma zona aproximada de Luisiana y con vientos parecidos, tras fortalecerse rápidamente al sobrepasar el mismo cuerpo de aguas cálidas que potencia a los huracanes.

Las discrepancias, sin embargo, podrían ser cruciales: dirección, tamaño y fuerza.

#Ida made landfall in eastern #Louisiana as an upper-end Category 4 hurricane, 74 hours after it became a tropical depression. And… 367 days after Category 4 Hurricane Laura made landfall in western Louisiana. pic.twitter.com/wRyA7XXGBb