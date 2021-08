Hijas de Gabriel Soto, emocionadas por boda con Irina Baeva

La boda de Gabriel Soto e Irina Baeva es un hecho y según el actor tiene muy emocionadas a sus hijas: «Están emocionadas, felices, súper bien y todo de maravilla»

Entorno a las versiones que afirman que por su religión católica ortodoxa no podrá contraer matrimonio con Gabriel dijo: “Prefiero no decir absolutamente nada, porque es tan absurdo y tan fuera de lugar que la verdad es que no tengo ninguna necesidad ni ningún interés ni ganas tampoco de estar fomentando y dándole ‘más carnita’ a un chisme que no tiene nada que ver con la realidad”.

Sobre ese tema Gabriel dejó claro que no buscará el divorcio religioso de Geraldine porque, según él, es imposible: “No porque sabemos que eso no es posible”, dijo el actor.

“Nos vamos a casar en un lugar maravilloso, con una bendición y enamorados, que es lo más importante. Me encanta la playa, entonces creo que es un lugar maravilloso y ya acordamos”.

Sobre el amparo obtenido por la conductora Laura Bozzo para evitar su detención por evasión fiscal, el actor opinó: “Mi abogado me dijo que es mejor no hablar, no comentar nada. Tenemos la audiencia el día 20 de septiembre”.