‘Hambre’, de Carlos Meléndez, competirá en ‘Dances With Films’

El cortometraje Hambre, del cineasta mexicano se proyectará el 5 de septiembre en el emblemático Teatro Chino de Hollywood en el marco del festival ‘Dances With Films’, encuentro fílmico que es considerado como uno de los 10 mejores festivales de cine en Norteamérica. Este año se llevará a cabo del 26 de agosto al 05 de septiembre en los Ángeles, California.

Platicamos con Carlos Meléndez, director y Mar Mercado, productora para conocer más sobre este proyecto y su participación en el festival.

Imágenes: Cortesía Carlos Meléndez.

¿Cómo surge la idea de Hambre y el propósito de llevar al espectador a través de los sentidos?

Carlos Meléndez: Fue un proyecto que surgió por nuestro amor a los cuentos de hadas. Es un corto que surgió como un proyecto de corto porque está relacionado a los cuentos y queremos vincular a los cuentos de hadas de horror y que se volvió al realismo mágico que tanto caracteriza a latinoamérica.

Queríamos retomar el cine puro de contar una historia a partir de la imagen, de los sentidos, de la música, del vestuario, de las actuaciones, de las miradas. Poder llevar al espectador a este mundo fantástico en el que un pozo pide alimento a un niño para saciar el hambre.

Mar Mercado: es un corto que logramos hacer una experiencia sensorial totalmente, la falta de diálogos fue un punto que partimos para crear una experiencia universal donde todo se puede entender, donde no existe la barrera del lenguaje para que se pueda entender la idea detrás del corto.

¿Podría ser una forma de hacer cine que conocemos, pero el hecho de generar sensaciones en quien lo ve, es un logro

CM: Nos importaba mucho regresarle al espectador lo que es esa necesidad, el hambre, la saciedad, de esta experiencia que se vuelve muy visceral, entonces generar un suspenso a través de la narrativa y una experiencia sensorial, crear imágenes que pudieran contar la historia.

¿Se podría vincular el mensaje con la sociedad misma?

MM: Cuando empezamos a desarrollar la diea, Carlos escribió como un cuento, partido que era un cuento y se fue desarrollando hasta llegar a un corto, pero siempre tuvimos claro que no queríamos que fuera un discurso político o social, era nada mas la metáfora de la saciedad en todos sus sentidos, sin tocar el tema de la pobreza, ni contextualizar en un lugar de México.

CM: Siempre se tomó como una metáfora de la saciedad, el sentir universal de tener hambre, morirse de hambre o sufrir por cualquier circunstancia, en cualquier nivel, un juego tal cual de sentir un pozo que no se llena y no tener alimento.

¿Qué significa que Hambre se presente en ‘Festival Dances With Films’?

MM: Estoy emocionada a un nivel increíble porque es la primera vez que tengo la oportunidad de presentar un corto hecho por mí. Que sea en Los Ángeles, en el Teatro Chino, donde Walt Disney estrenó Blanca Nieves y los Siete Enanos, y yo vengo de ese mundo del cine de cuento de hadas, es una cosa espectacular.

Estamos muy contentos de presentarlo. Estamos compitiendo contra 100 cortometrajes del mundo y eso nos da orgullo de alguna manera representar a México.

CM: Me fascina porque este festival lo he seguido hace mucho tiempo, desde los noventas ha detonado la carrera de muchos directores independientes. Un festival que se ha vuelto emblemático, que ha sobrevivido dentro de los festivales de cine independiente en California.

La programación (del festival) es muy rica, te encuentras con mucha gente que puede converger en ideas. Para mí, presentar en el Teatro Chino es un gran sueño cumplido.

¿Qué sigue para Hambre y profesionalmente para ustedes?

MM: Queremos dar la mayor exposición que podamos al corto. Estamos en espera de entrar a otros festivales internacionales y nacionales a principios de año.

Tenemos en puerta un par de cortometrajes más, estamos en charlas de un largometraje de cine fantástico, así que esperamos que este festival sea buen augurio.

CM: Algo que me gusta mucho es el cortometraje. Como director he realizado dos largometrajes y me mantengo vigente con el corto porque creo mucho en el formato, creo que como los cuentos y las novelas, cada historia debe encontrar su lugar.

Lo que me gusta de la mancuerna con Mar es tomar un corto y quererlo exponer a una audiencia como si fuera un largometraje. Estoy cerca de un nuevo guión de horror y género fantástico y un documental que está por darse a conocer.

Se estrena Histeria en Prime y además formará parte de la retrospectiva en la celebración de los 20 años del Festival Macabro, ¿Cómo te sientes?

CM: Estoy como jurado de cortometraje. De alguna manera defendiendo al costo. Macabro siempre ha empujado al cine nacional y de este género es muy importante. Le tengo mucho cariño al festival porque a lo largo de los años ha impulsado mucho mi carrera, abriendo la puerta a un cine diferente y que todos estos años se mantiene vigente.

Presentar Histeria de nuevo con ellos es fabuloso porque además será de forma presencial en octubre o noviembre en distintos estados.

Agradecer a la gente que se sumó al proyecto, fue muy padre que contamos con un equipo creativo detrás del proyecto, que a pesar de ser independiente, se sumaron muchas personas que confiaron y con ganas de seguir haciendo cine a pesar de la circunstancia.

FICHA TÉCNICA:

Género: Horror.

Año de producción: 2021.

País de origen: México.

Lugar de filmación: Estado de Hidalgo.

Idioma: Sin diálogos.

Copia final: Color.

Sonido: Dolby Stereo 5.1.

Duración: 18 min.

SINOPSIS:

Un niño es atormentado por un pozo hambriento que le exige alimento pero, al verse incapaz de calmarle el hambre, se ve obligado a encontrar otra forma de saciarlo.

ELENCO:

Niño: Damian Rodríguez Martínez.

Hermano: Evan Zahid Parra Sánchez.

Madre: Lilia Mendoza.

CRÉDITOS:

Dirección/guión: Carlos Meléndez.

Producción: Mar Mercado.

Dirección de fotografía: Arturo Chu.

Dirección de arte: Sofía Compean/María Compean.

Música original: Juan Pablo Villa/Dan Zlotnik.

Diseño de audio: LSD Audio.

Diseño de vestuario: Libertad Mardel.

Maquillaje: Adam Zoller.

Edición: Freddy Noriega.