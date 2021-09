EEUU crea portal de internet para facilitar trámite de crédito tributario por hijo

El Gobierno de Biden colaboró en la creación de un portal de internet que ayude a facilitar las solicitudes del crédito tributario por hijo, el cual estuvo incluido en el paquete de alivio por la pandemia de COVID-19.

El Gobierno estadounidense colaboró en la creación de un nuevo sitio de internet para ayudar a los contribuyentes a conseguir ayuda fiscal por tener hijos, una sustracción de hasta 300 dólares por hijo incluida en el plan de rescate económico por la pandemia.

El portal GetCTC.org fue creado por Code for America con ayuda de la Casa Blanca y del Departamento del Tesoro, informó el gobierno el miércoles en un comunicado. El objetivo es proporcionar un servicio fácil vía internet, incluso mediante teléfono celular, para gente que no está obligada a pagar impuestos por no ganar suficiente dinero.

“Nuestras investigaciones demostraron que mientras más fácil el proceso, mayor la posibilidad de que la gente lo use y logre su objetivo”, declaró en una entrevista David Newville, director de asuntos impositivos de Code for America.

Trabajo de Code for America

En base a una demostración ofrecida a The Associated Press, el padre de un hijo puede realizar todo el proceso en entre 20 y 25 pasos. La planilla está disponible también en español.

Code for America en el pasado ha colaborado con más de 100 organizaciones a fin de ayudar a la gente a sus declarar sus impuestos, con la intención a que más gente pueda acceder al crédito tributario por hijo. El gobierno estima que un 88% de las familias con hijos pudieron recibir el crédito fiscal cuando empezó a ofrecerse en julio.

El paquete de ayuda económica por la pandemia incluía una ampliación del crédito tributario para familias con hijos a fin de abarcar a las que no tenían que pagar impuestos por no tener el mínimo de ingresos. Los padres de un niño menor de 6 años pueden recibir 3,600 dólares anuales, parte de ello en pagos de 300 dólares mensuales. Por cada niño de entre 6 y 17 años de edad la familia se merece 3,000 dólares anualmente, o 250 dólares al mes.

El crédito familiar vence un año después de aprobado, aunque el presidente Joe Biden ha propuesto extenderlo hasta el 2025 e incluso hacerlo permanente. La medida parece estar surtiendo efecto, en base a cifras del censo según las cuales la inseguridad alimentaria entre las familias con niños ha disminuido en 24%.

