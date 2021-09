Paty Navidad rompe el silencio y aclara su postura ante el covid-19

Al Extremo estrena escenografía, una nueva etapa y celebra con una invitada de lujo. Paty Navidad visitó el foro para contar cómo vivió el covid y su postura ante el virus, así como su sentir ante el regreso a la televisión con su participación en Master Chef Celebrity.

“Lo siento, de verdad perdónenme todos los que querían que muriera, todavía me faltan unos años más por hacer muchas cosas acá primeramente Dios. Amo la vida, disfruto la vida y considero que no le hago daño a nadie, al contrario, trato de ayudar siempre que puedo”, dijo.

“Agradezco porque me están brindando un espacio para aclarar muchas cosas que se han tergiversado. La primera vez que hablo de estos temas”.

“Yo nunca he dicho que el coronavirus no existe, he dicho que el coronavirus ha existido toda la vida, virus han existido toda la vida, virus, bacterias y parásitos, y tenemos que convivir con ellos porque el sistema inmunológico de una manera se fortalece también con ellos”.

Se dijeron muchas cosas sobre el diagnóstico y el estado de salud de la actriz, pero “en realidad, el diagnóstico era que llegué por problemas de oxigenación, el diagnóstico era neumonía, pero, sinceramente, nunca me sentí con neumonía. Sí me sentí con problemas de oxigenación leves, pero nunca tuve fiebre, pero nunca me intubaron”.