Alejandra Ávalos exige disculpa pública de familia de José José

Alejandra Ávalos ya no desea seguir hablando de José José y asegura que por hablar de este tema ha sido víctima de escarnio y ha visto perjudicada su carrera.

“Ya jamás voy a hablar de esa familia. Es impensable todo lo que han hecho en mi contra es agresivo, violento, de baja categoría. De verdad, ya vacilaron mi nombre, mi reputación, mi credibilidad, es gente que no me merezco”, dijo.

“Si en algún momento me llegara un documento, olvídense porque en ese momento vienen mis abogados y hacemos una defensa. Ya tenemos todos los documentos de las ofensas de daño moral que me han hecho, a través de ya dos años. Por favor, ya quiero que esto se termine, ya me declaré en paz en diciembre del año pasado y ellos siguen insistiendo, diciéndome adjetivos descalificativos”.

“No me crea una emoción bonita, siempre están opacando los momentos más hermosos de mi carrera”, alega.

La cantante desconoce cómo solucionarán el evento del día sábado 19 de septiembre en el Festival del bolero para el que han convocado a ella y José Joel.

También se atrevió a exigir una disculpa pública de Anel y sus hijos para hacer las paces con ellos: “Necesito que ellos den una disculpa pública hacia mi persona, antes que cualquier cosa. Si esto se maneja a nivel público, estoy dispuesta a ceder”.