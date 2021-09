Denuncian a José Manuel Figueroa por amenaza de muerte

El ex novio de Mariclaire, actual novia de José Manuel Figueroa, denunció al cantante, al parecer, por amenazas de muerte.

A José Manuel Figueroa le llueve sobre mojado, pues Efraín Vergara acudió al ministerio público de Cuajimalpa, a interponer una demanda al cantante ya que supuestamente el empresario recibió amenazas de muerte por parte del hijo de Joan Sebastian.

“Amenazas de muerte en contra, de mi familia, de mi papá, de mi mamá, de mis hermanos, levantamos una denuncia de hechos, van a ratificar los peritos los daños a los coches, temo por mi vida, de ahí empecé a tener seguridad y coches blindados”, cuenta.

Vergara detalló a cuánto ascienden los daños que sufrieron sus carros e informa qué tipo de amenazas ha recibido y relata cómo es que conoció a José Manuel

“Son coches arriba de un millón de pesos. Yo creo que los daños ascienden a más de 600 mil pesos. No me interesa los de los daños, simplemente dejar ante el Ministerio Público y la fiscalía las denuncias”, cuenta.

“Están golpeados los coches. Están las fotos y ahorita van a hacer el peritaje. Estas personas tenían acceso a mis departamentos”, agrega.

“Años de amistad, tenemos. No yo no le debo absolutamente nada, yo tengo fotos de las transferencias de dinero. Tengo conversaciones donde me pedía, que no tenía dinero para los caballos”, dice.

Efraín responde si los problemas comenzaron porque Mari Claire ahora es novia de José Manuel: “No, la controversia empezó porque regresó conmigo. Nosotros terminamos y él empezó a salir con ella, pero por azares del destino me vuelvo encontrar con ella y regresamos, y ahí empieza la controversia, que a él no le gustó que ella regresará conmigo”, concluye.