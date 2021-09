Historia de Toño Mauri contra el covid-19 conmovió a Miguel Bosé

Toño Mauri comparte que su gran amigo Miguel Bosé no pudo contener el llanto al saber por todo lo que tuvo que pasar cuando enfrentó el covid-19 y se vio obligado a someterse a un doble trasplante de pulmón que por poco le cuesta la vida.

El español se sensibilizó tanto que incluso cambió su perspectiva sobre la situación actual de la pandemia. Recuérdese que el cantante se negaba a vacunarse y exhortaba a la gente a no hacerlo.

“Es una persona maravillosa, es un ser muy sensible, ha pasado cosas muy duras últimamente, cosas personales y eso también nos hace reaccionar de diferentes maneras”, cuenta.

“Hubo una sensibilidad maravillosa, se emocionó al verme, se hizo un silencio y después mi hermana que estaba con él, me dijo que se le salieron las lágrimas”.

Reveló que en unos días formará parte de una campaña de México sobre la conciencia de la donación de órganos: “Es muy importante, qué bueno que me das la oportunidad de platicar porque después de haber vivido esa experiencia, un regalo de vida es el mejor regalo que le puedes dar a alguien”:

“Yo tengo una gran ilusión de conocer a la familia de la persona que me donó sus órganos. Yo no sé quién fue. No tengo nada más que pedir por esa persona y gracias a esa persona hoy estoy aquí”.