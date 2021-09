El lanzamiento de martillo no es nada fácil y Humano al Límite lo intentó

Es el deporte de los Dioses del Olimpo, donde la fuerza, la destreza y el amor por esta disciplina se combinan ¡Al Extremo!, pero el lanzamiento de martillo no es nada fácil y Humano al Límite lo intentó.

Para esta nueva aventura de Humano al Límite, Rahmar se reunió con Natalia, quien se dedica al lanzamiento de Martillo, una disciplina que pone al límite nuestra capacidad y fuerza.

Hay que hacerlo con la posición correcta en cada movimiento para evitar accidentes extremos, pues aquí no sólo se corre el riesgo de soltar el martillo y lesionarnos nosotros mismo, pues si alguien pasa en el campo de tiro podría terminar muerto debido a la velocidad con la que sale.

Ser impactado con el artefacto no es tanto el riesgo para los lanzadores como para los que están viendo como son los jueces. Siempre hay que ver que no haya nadie para no que no le caiga el martillo.

Llegó el turno de Rahmar para lanzar; sin embargo, lo hizo con una cadena que pesa lo mismo que el martillo, esto se realiza cuando es entrenamiento y no se quiere lastimar el pasto.

Sin hacer la técnica correcta, nuestro Humano al Límite lanzó hasta dónde está el cono, es decir, unos ocho metros, mientras que el lanzamiento de Natalia fue de unos 30 o 40 metros.

No satisfecho con su primer intento, Rahmar lo hizo de nuevo y aunque no pudo alcanzar el récord de Natalia, logró llegar a los 15 metros.

