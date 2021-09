Daniela Parra habla sobre la denuncia contra Sergio Mayer

Daniela Parra reacciona luego de que, a nombre de su padre Héctor Parra, fue presentada una denuncia por tráfico de influencias en contra del ex diputado Sergio Mayer, a quién responsabiliza de que el actor esté hoy en la cárcel.

“Iba a pasar tarde o temprano porque ese señor es culpable de que mi papá esté dentro de la cárcel”, dijo.

Al comentarle que, de ser encontrado culpable, Sergio podría pasar de dos a siete años en prisión, expresó: “Pues ni modo, lo que hizo tiene esa consecuencia y la tiene que pagar. Lo que hizo es una bajeza, es una porquería, porque metió un inocente a la cárcel sin saber nada, solo por creerse el salvador de las mujeres”.

“Él sabe perfecto que mi papá no hizo nada y se lo dije desde el día uno ‘no metas tus manos en donde no te están llamando’, no hizo caso el señor sigue con su bandera del defensor de las mujeres, entonces va a tener que pagar”, agregó.

“No había nada en su contra y de un día para otro ya lo aprehenden y lo meten a la cárcel, entonces claramente, por las influencias del señor Sergio Mayer, es que mi papá está dentro de la cárcel”, aseguró.

Pero qué opina Daniela de la otra denuncia que la semana pasada también presentó en contra de Sergio Mayer, Alonso Beceiro, el abogado al que originalmente Ginny Hoffman contrató para que la representará a ella y a su hija en la denuncia por abuso sexual en contra de alexa, dijo.

“Mira, él conoce la otra parte y aún así está denunciando al señor, entonces por algo ha de ser, algo sabe, por algo lo está haciendo”, manifestó.