Sergio Mayer aclara si ayudará a Ninel Conde

Ante la complicada situación que está viviendo Ninel Conde debido a que su esposo Larry Ramos se dio a la fuga tras cortarse el grillete y es buscado por las autoridades en Estados Unidos, Sergio Mayer habló al respecto.

Sergio Mayer quién sea catalogado como defensor de la mujer considera que su amiga Ninel Conde es víctima de Larry Ramos: “No tiene nada que ver. Yo apoyo a las víctimas de violencia sexual y menores de edad, esto no tiene nada que ver. Eso a mí no me corresponde”.

“Yo espero que ella esté bien, que salga bien todo y que no salga perjudicada. Si hay algo en que pueda ayudarla, un trámite que está en mis manos, dentro de la ley y que pueda yo apoyarla en lo que ella necesite, claro que le voy a hacer, pero en su caso no me puedo involucrar porque no es mi línea ni tampoco es mi bandera”.

Sergio, quién fue denunciado por tráfico de influencias en el caso Héctor Parra ya prepara su defensa, pues podría pasar de dos a siete años en la cárcel.

“La fiscalía tiene que ver si hay elementos para seguir adelante o lo desecha y descarta. Yo puedo y tengo el derecho de solicitar la carpeta para saber cuáles son las acusaciones que se me hacen y ver de qué me voy a defender”.