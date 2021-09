Víctimas de Larry Ramos reaccionan ante su fuga

Larry Ramos sigue prófugo de la justicia allá en Estados Unidos pero si hay diferentes reacciones de las víctimas del esposo de Ninel Conde.

Aquí parte de lo que está ocurriendo en el caso de Larry Ramos ante la persecución que enfrenta por parte del Estado y de la policía de Miami por haberse arrancado el brazalete que le permitía vivir en prisión preventiva.

El ex manager de Alejandra Guzmán, Guillermo Carvajal, víctima de Larry, reaccionó ante este hecho “Sí lo agarran no lo agarra, si se fuga, a nosotros no nos afecta, porque nuestra búsqueda es el recurso, patrimonio de tanta gente que fue estafada», dijo.

Este hecho “Confirma lo que hemos sabido eres un delincuente del día 1 que nos engañó a tantas víctimas queremos que el fb y que la fiscalía que todo mundo siga la pista el dinero hasta encontrarlo, con sus familias en México su nueva familia en Colombia o en España que nos han citado que puede estar el dinero”, agrega.

La madre del hijo de Ramos, la joven Oriani, declara tener miedo ahora que el esposo de Ninel Conde se encuentra libre.