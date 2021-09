Alfredo Adame aclara si tiene problemas con el SAT como Laura Bozzo

Alfredo Adame vendió un departamento en Puerto Vallarta a la señora Angélica de Alba y que estaba embargado por el SAT así lo afirmó Carlos Trejo a lo que de inmediato y sin reservas el actor aclara en Venga la alegría

“¿Tú le crees a ese drogadicto, alcohólico, asesino? En 1981 yo compré un condominio vía una hipoteca, yo dije el condominio no porque tiene una hipoteca y todavía faltan como 2 años”.

“Quedamos que era un contrato promesa de compra venta. Se la tragó la trago no me volvió a contestar los ‘whaps apps’ y en junio del 2021 recibo una demanda dónde dice que yo no le quiero escriturar el departamento, le mando yo esto a mi abogado y me diste ‘Amigo, esto es una broma, o sea, esta señora está perfectamente mal asesorada, te quiso ‘chamaquear’ te quiso ver la cara”, agrega el actor.

Finalmente todo parece indicar que Laura Bozzo y su ex pareja Cristian Suárez tendrán una denuncia más y es por tráfico de personas

“Son 40 años de cárcel, voy yo a presentar la denuncia por trata de personas y tengo los nombres de 19 personas que estuvieron trabajando indebidamente”, aseguró.