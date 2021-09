Fecha FIFA 8/Sep: Horarios y dónde ver eliminatorias para Qatar 2022

La fecha FIFA llega a su fin y estos son los partidos correspondientes a este miércoles 8 de septiembre. Entérate de los encuentros de la UEFA Y CONCACAF.

El último día de fecha FIFA, tendrá partidos este miércoles 8 de septiembre de 2021 en el sector de UEFA y CONCACAF en las eliminatorias para el mundial de Qatar 2022. En Europa se jugará la jornada 6 y así varios grupos estarían llegando a la parte final de las clasificaciones. Por el lado de Norteamérica se disputará la fecha tres, aunque a penas la semana pasada arrancaron las eliminatorias. Estos primero partidos serán pilar de la confianza de las selecciones, que estarán peleando un boleto para el mundial.

Los partidos más atractivos del día son: Islandia vs Alemania, Grecia vs Suecia, Polonia vs Inglaterra y Panamá vs México. Algunos encuentros son vitales para seguir con buena posición en el grupo y seguir teniendo esperanzas para clasificar a Qatar 2022 o simplemente seguir en lo más alto de la competencia y asegurar su boleto a la justa mundialista.

SIGUE LEYENDO AQUÍ

Entérate:

Chivas: ¿Es momento del adiós para Ricardo Peláez?

Alexis Vega lesionado ante Costa Rica, ¿cuál es el diagnóstico inicial?

Alexis Vega: Sus números con selección mexicana y Chivas