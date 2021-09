Maribel Guardia habló con Ninel Conde y le envió este mensaje

Maribel Guardia tiene una relación de trabajo y ciertamente amistosa con Ninel Conde, han trabajado juntas, han compartido familia, Ninel está enfrentando uno de los problemas más importantes de su vida con su marido dado a la fuga y Maribel Guardia le envían un mensaje

Maribel se ha caracterizado por tener una carrera alejada del escándalo, pero a la que le llueve sobre mojado es a su amiga Ninel Conde.

“Le mandé un mensaje estuve escribiéndome con ella, que dios la bendiga, la verdad es que está pasando por momentos muy difíciles, no se lo deseo a nadie y la pobre sus últimos tiempos son de muchos problemas no sé cómo lo logra, como tiene esa fuerza para seguir adelante”, dijo.

“Ella me contestó, no ahondé mucho porque no me gusta meterme en las cosas privadas nada más decirle que Dios la acompañe”, agregó.

Al preguntarle si Julian se pelaba en la escuela por tener una mamá famosa, dijo: “Sí claro cuando estaba chiquito le dije ‘si te mencionan algo de tu madre, no lo tomes en cuenta’ y me dijo ‘me lo hubieras dicho antes’, yo pensé que lo estaba rescatando”, concluyó.