Paco de la O responde a Gaby Platas por tacharlo de agresivo

De manera sutil Francisco de la O respondió a su ex esposa Gabriela Platas, quien declaró previamente la situación que vivieron durante su matrimonio y lo tachó de agresivo y de consumir sustancias prohibidas.

“Tú puedes cometer muchos errores en la vida, pero sentirte fracasado en el momento en el que culpas a los demás de tus decisiones, eso es importantísimo, entender que es resultado de tus decisiones. En el momento en el que tú culpas, ya no vas a crecer de ninguna manera”, dijo el actor.

Te puedo decir que yo soy una persona (que) estoy muy contento, muy en paz, muy satisfecho con mi proceder, con mi vida, no tengo que arrepentirme de nada. Yo estoy bien, abrazando la ética, abrazando el amor, lo demás ya no es algo que me compete”, expresó Francisco.

“En este tiempo he caminado muy cerca mi familia, de mi madre, de mis hermanos que hace mucho tiempo que no veía, de todo un núcleo familiar que extrañaba y que me da contención, alegría, afinidad, abrazando el dharma y abrazando mi relación con Maru Carrera, la relación con mi hija. Estos dos años de pandemia me han servido mucho”, concluyó el actor.