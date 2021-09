Larry Ramos sí transfirió dinero a cuentas de Ninel Conde, asegura José Moncada

José Moncada es el empresario nicaragüense cuya demanda por extorsión y blanqueo de capitales puso en jaque a Larry Ramos, pareja de Ninel Conde, quién decidió fugarse luego de saber que la primera audiencia del caso misma que llevó lugar el pasado primero de septiembre.

En esta se le informó que le sería retirado el beneficio del arraigo domiciliario del que gozaba antes de enfrentar un juicio criminal por el fraude cometido en perjuicio de más de 200 personas, incluida Alejandra Guzmán y sus ex managers Cinthia Velarde, Guillermo Carvajal.

A través de una maquinación legal, Larry intentaba forzar a Moncada a forzar a Moncada para conseguirle $350000 libres de sospecha, a lo que el nicaragüense, quién lo frecuentaba en el edificio de Brickell donde confía su arresto domiciliario, se negó y terminó por demandarlo y denunciarlo ante el FBI.

“Me hizo la propuesta hasta obscena donde me propone prefabricar una demanda para que en mediación yo me ponga de acuerdo con él y le ayude a traer 350XX Lares y después me lo iba a triangular o a entregar por otro lado”.

Hasta ahora no se sabía que entre el entramado que el colombiano urdió para conseguir ese dinero figuraba su tío Jairo Ramos, el mismo con quién en 2009 había invertido en la refinería de aceite de Palma, propiedad de Moncada.

Larry quería que Moncada le depositara el dinero solicitado en una de las cuentas bancarias de su tío, la noticia es que este no estaba al tanto del plan de su sobrino y lo que es más lo exhibió, desautorizó y desacreditó a través de una carta que el pasado 18 de agosto envió al propio José Moncada y en la que se lee:

“Nos hemos enterado a través de Titus Mulamba que el señor Larry Ramos está solicitando que transfieras un dinero a mi cuenta bancaria. Me permito confirmarle que no he tenido ningún tipo de comunicación o contacto con el señor Larry Ramos hace más de año y medio. Esto es así, el señor Larry Ramos está usando mi nombre e información bancaria sin autorización y sin mi conocimiento. No he pedido recibir ni recibiré en mi cuenta bancaria ningún dinero asociado con el señor Larry Ramos…”

Sin duda alguna, esta es una prueba más del modus operandi del Colombiano, quién sin escrúpulos ha sido capaz de involucrar a sus más cercanos con tal de lavar el dinero producto de sus fraudes y pasar por encima de la ley.

Con ello también cobra sentido lo dicho desde el principio por José Moncada entorno una conversación en la que asegura que Larry le confesó que el dinero robado sus víctimas había ido a parar no solo a cuentas que tienen España y Colombia sino de la propia Ninel Conde.

“Literalmente, en el balcón de su apartamento me dijo que el dinero estafado a los inversionistas se le estaba haciendo difícil traerlo a Estados Unidos y que parte esa plata la tenía la tenía en España, Colombia y parte su señora esposa, la señora Ninel Conde”.

Por lo pronto y mientras el FBI y la Interpol y hasta la CIA lo buscan por cielo mar y tierra trascendió que el departamento del edificio de Brickell en donde Larry se fugó y en dónde, estos días, han sido captadas Mirna Herrera, hermana de Ninel Conde y Brook Ramos, hermana de Larry, ya ha sido desalojado.

Se afirma que los efectos personales del colombiano han sido puestos en el estacionamiento subterráneo esperando que sus allegados los recojan cuanto antes.