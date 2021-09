Novia de Vicente Fernández Jr. reacciona tras ser acusada de homicidio

Mariana González, novia de Vicente Fernández Jr., responde a las acusaciones de Lilia Yolanda Areola, que la señalan como responsable del secuestro y homicidio de su hermano Carlos Mauricio Arreola.

“Todo se va a arreglar donde se debe arreglar, en la fiscalía. La principal interesada en que se ya haga todo esto soy yo y yo salga victoriosa de todo esto”, dijo.

La pareja del cantante habla sobre las pruebas que ha presentado para demostrar que ella no tuvo nada que ver con el crimen.

“Desde el momento que les demostré que no viví en Dubai, desde el momento que les mostré cómo se hizo mi boutique, en el momento que les mostré obviamente donde vivo”, agrega la pareja del cantante.

Lilia Yolanda Arriola y sus abogados ofrecieron una conferencia en la que “no mostró ni una prueba, todo sigue siendo de su palabra, si ella cree que hice eso ¿porque me escribe tan linda? Creo que debió ir directo a la fiscalía y decir todo lo que dijo y sus sospechas”.

Mariana niega haber sido amante de Carlos Mauricio ya que su relación duró menos de dos “yo se lo dije a ella: ‘nunca me acosté con tu hermano, lo conocí muy poco tiempo’ y ella contesta en la parte de abajo: ‘lo sé porque él mismo me lo dijo’, si no hubo intimidad, lo vi dos veces, no sé cómo pude haber sido amante”, concluye.