Hoy inicia tercera ronda de pagos por créditos tributarios por hijo; ¿ya te llegó?

Este 15 de septiembre, millones de familias con hijos recibirán el tercer pago de los créditos tributarios por hijo aprobados en el plan de rescate por la pandemia de COVID-19 American Rescue Plan (Plan de Rescate de Estados Unidos).

La mayoría de los padres recibirán automáticamente los créditos tributarios de hasta 300 dólares por cada hijo que tenga hasta seis años y 250 dólares por cada hijo que tenga una edad entre los seis y 17 años.

El Servicio de Rentas Internas (IRS) tiene programado enviar otros tres pagos de créditos fiscales por hijo a lo largo de este 2021, en octubre, noviembre y diciembre.

El IRS envió el primer pago de créditos aprobados por el presidente Joe Biden el pasado 15 de julio.

Este miércoles, legisladores celebraron el envío del tercer pago a través de sus cuentas de Twitter, y no dejaron pasar la oportunidad de recordar que ningún solo republicano votó a favor de este programa para luchar contra la pobreza infantil.

La representante progresista por un distrito de Minnesota Ilhan Omar escribió en su cuenta en Twitter que el crédito tributario por hijo “está beneficiando a 69,000 familias en Minnesota 05. Un total de 30.1 millones de dólares ha ido directo a las familias en nuestra comunidad. Hemos podido reducir la pobreza y hambre infantil”. Y agregó como deseo: “Hay que hacerlo permanente”.

Por su parte, el representante por el distrito 33 de California, Ted Lieu, escribió: “Hoy, gracias al @POTUS [presidente de Estados Unidos] y los congresistas demócratas, otra ronda de pagos por #ChildTaxCredit [créditos tributarios por hijo] irá a familias con hijos”.

“Como recordatorio, cada republicano en el Congreso votó en contra de este alivio para las familias trabajadoras”, agregó al final.

Según CNN, la agencia tributaria distribuyó más de 15,000 millones de dólares a padres de alrededor 61 millones de niños.

El problema es que algunas familias con bajos ingresos podrían no recibir los pagos si no presentaron declaraciones fiscales en el 2020 o en el 2019 y no utilizaron la herramienta del IRS para solicitar los cheques de estímulo por coronavirus. Según el Departamento de Tesoro, hasta 2.3 millones de niños podrían estar en esas familias.

A las familias que se encuentren en esta situación, se le recomienda visitar la página GetCTC.org (Obtén el crédito tributario por hijo, en español), la cual la puedes visitar en español o en inglés, o al portal del IRS para encontrar información necesaria y recibir los fondos.

