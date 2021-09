Novia de Vicente Fernández Jr. asegura que acusaciones en su contra tienen otra intención

Mariana González considera que las acusaciones de Lili Yolanda Arriola tienen otra intención y no sólo saber qué sucedió con su hermano Carlos Mauricio arriola

“No sé si le encantaron los reflectores o totalmente algo monetario porque sé que no la está pasando muy bien, entonces no sé que esté buscando la señora.

“Todo se tiene que arreglar en el juzgado. La señora creo que se equivocó que en vez del juzgado se fue a buscar a las revistas de espectáculos, porque ella no busca dinero ¿entonces?”, dijo Mariana.

La novia de Vicente Fernández Junior ha visto manchado su honor al ser señalada como cómplice de secuestro y homicidio.

“Llegaron a ofenderme en redes sociales, que era una asesina, es algo muy fuerte, soy madre, yo creo que es algo imperdonable quitarle la vida, secuestrar es algo que la verdad que como me involucra en esto», agregó.

Mariana está preparada para una posible denuncia en su contra, lo que ayudará a aclarar las cosas y limpiar su nombre:

“Hasta ahorita no hay ninguna denuncia, ahorita no hay nada, estamos esperando que ella diga y que lo haga por favor, para que se pueda saber qué fue lo que sucedió y ella pueda quitar sospechas y vivir tranquila, para que no ande molestando gente”, concluyó.