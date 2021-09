Silvia Pasquel responde a declaraciones de Enrique Guzmán

Silvia Pasquel reacciona ante los comentarios de Enrique Guzmán al decir que es karma la muerte de la media hermana de su nieta Frida Sofía.

“No quiero opinar, porque te vuelvo a repetir, al final del día, cualquier cosa que yo diga será usada en mi contra”, dijo la actriz.

“Yo lo que te puedo decir es que siento mucho, lamento mucho lo que pasó. Les mando un gran abrazo muy fuerte, porque perder a un hijo es un dolor muy profundo y es un dolor que tarda mucho en recuperarse el corazón. Como madre que yo ya lo viví, les mando abrazo a mi sobrina Frida y a los Moctezuma porque es su hija”.

La hija de Silvia Pinal nos revela que protección civil la ha dejado a la deriva con respecto a los daños que sufrió su casa de Acapulco por el sismo de hace unas semanas: “Protección civil no me haya hecho caso, yo le mandé un recado diciéndole que necesitaba que me mandara por favor a una persona calificada para que revisara el muro de contención que si se cae, va caer sobre sus edificios”.

Por otro lado, Silvia abrió un centro de acopio para perros de la calle y para ayudar a la gente que sufrió daños por el deslave del Cerro del Chiquihuite en los que se recaudarán cosas para los animales y para las personas.