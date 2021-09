Ballet Hispánico celebra contribuciones artísticas de la comunidad latinx en el Mes de la Herencia Hispana

Ballet Hispánico celebrará el mes de la herencia hispana con programación robusta e interesante centrada en la fiesta anual de la organización, A La Calle Block Party. La cuarta edición del popular evento comunitario tendrá lugar por Inernet el viernes 1º de Octubre de 7:00 a 8:00 pm hora del este.

Por mayor precaución debido al alto índice de infecciones de la COVID-19 en la ciudad de Nueva York, el evento este año se transmitirá por Internet gratuitamente para que el público a lo largo del país pueda disfrutar las festividades.

“Al ser la organización latinx de danza más grande del país al igual que un tesoro cultural de los Estados Unidos, celebrar nuestra latinidad y proveer a los artistas latinx y de color un espacio para demostrar su talento y una plataforma para que se escuchen sus voces es pieza fundamental de lo que hacemos todos los días”, dijo Eduardo Vilaro, director artístico y CEO de Ballet Hispánico.

“El mes de la herencia hispana nos permite mostrar nuestra herencia con gran orgullo, resaltando las muchas contribuciones de nuestra comunidad vibrante y de los artistas que han aportado y siguen aportando a este país”. – Eduardo Vilaro, director artístico y CEO de Ballet Hispánico

La fiesta A La Calle Block Party será el centro de una celebración que durará un mes y que incluirá presentaciones de la internacionalmente reconocida compañía y alumnos de la prestigiosa Escuela de Danza. La compañía presentará dos piezas: una danza de Arabesque por Vicente Nebrada y un extracto de 18+1 por Gustavo Ramírez Sansano.

Por primera vez este año y como parte de su compromiso de apoyar y difundir voces de la comunidad, Ballet Hispánico invitará a selectas compañías de danza de la ciudad de Nueva York para que se presenten como artistas invitados, incluyendo Bombazo Dance Co., Calpulli Mexican Dance Company y CONTRA-TIEMPO.

Imagen: Ballet Hispano in Club Havana- photo by Hayim Heron

Alumnos de la Escuela de Danza también subirán al escenario virtual para presentar Jerez, Paula y Curro coreografiado por Bélen Maya y Flavas of Hip Hop por Ana “Rokafella” Garcia de la gala conmemorando el 50º aniversario.

El evento estará disponible por video a la carta en el canal de YouTube de Ballet Hispánico hasta el 15 de octubre.

La Fiesta A La Calle Virtual Block Party 2021 de Ballet Hispánico es posible gracias a Con Edison of New York y Popular Bank. Mutual of America brinda apoyo principal.

Entre la otra programación del mes se destaca:

5 de octubre – En colaboración con el centro de artes The Moss Arts Center y el profesorado de Virginia Tech , miembros de Ballet Hispánico presentarán una nueva conversación de su serie Diálogos explorando el tema de la discriminación por color de piel en las artes y el racismo en contra de las personas negras dentro de las comunidades latinx.



– La celebración concluirá el mes con otra sesión de enfocándose en los 50 años de Ballet Hispánico y su legado. La conversación examinará el pasado, presente y futuro de la organización. Ballet Hispánico formará parte del sitio “Latino Cultures in the US” de Google Arts & Culture, lugar que resaltará las contribuciones y experiencias de latinos en los Estados Unidos. Las exhibiciones creadas para el mes de la herencia hispana incluirán la historia de la compañía, sus artistas y su legado.

Imagen: Ballet Hispanico en Línea Recta- photo by Paula Lobo

Ballet Hispánico se ha unido a Ovation, una empresa independiente de television y medios digitales dedicada a celebrar y apoyar todo tipo de artes y cultura. La cadena de televisiڜn por cable transmitirá una serie de anuncios de servicio público de Ballet Hispánico durante el mes de la herencia hispana.

Para más información visite https://www.ballethispanico.org/HHM