Laura Bozzo reapareció en redes sociales

Tras una larga ausencia y nulo movimiento en las redes sociales de la conductora, apareció un tweet en la cuenta de Laura Bozzo con un mensaje que decía: “Siento no haber cumplido entendí tenía 3 años para hacerlo y si no me presenté es porque mis problemas de salud avalados por médicos eran una sentencia de muerte anticipada el sat quiere que pague cómo hacerlo encerrada? lo que se deba se paga”.

El mensaje, que apareció así, sin signos de puntuación, desapareció 30 minutos después de ser publicado, lo que causa sospechas si realmente fue ella quien escribió el mensaje o se trató de un hackeo de su perfil oficial.

Sin embargo, de haber sido alguien que hackeó la cuenta de la conductora peruana, se esperaría que siguieran escribiendo mensajes en el timeline y no borrar el que se publicó antes.

Recordemos que Laura Bozzo es buscada por la ley, pues a principios de agosto de este año fue vinculada a proceso por un delito fiscal que rebasa los 12 millones de pesos, pues, se acuerdo con las autoridades, la peruana vendió indebidamente un inmueble que estaba embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).