The Vivid Minds, la plataforma que reúne las mentes más creativas del planeta

Las grandes historias de liderazgo no se escriben solas; se logran gracias al trabajo en conjunto de mentes brillantes que superan obstáculos hasta salir a flote con sus iniciativas. También son las emocionantes narrativas que inspiran a Anastasia Chernikova a dar vida a The Vivid Minds, una plataforma que reúne a las mentes más creativas del mundo.



De nacionalidad rusa, Anastasia Chernikova ha trabajado como periodista en diversos medios de comunicación en su país natal, Europa y Estados Unidos, escribiendo sobre las industrias tecnológicas emergentes, startups y negocios; donde ha podido entrevistar a los más visionarios emprendedores de diversas industrias. Estas personas han dejado en ella algo muy valioso: la claridad y el entendimiento de que las grandes ideas y las soluciones inteligentes deben ser contadas.



Anastasia radica en Estados Unidos, desde hace cinco años, tras dejar su país natal para buscar nuevas historias. Fue la ciudad de Nueva York en donde inició su proyecto llamado The Vivid Minds, plataforma que reúne estas fascinantes historias de liderazgo y autodesarrollo, una forma de hacer comunidad entre los líderes de hoy.

La mente inquieta de Anastasia pronto comenzó a dar forma a todas las historias que descubrió al hablar con emprendedores de todo el mundo que encontraba en su camino, desde artistas, cineastas o empresarios. Esto influyó definitivamente en su proyecto, esas personas con diferentes puntos de vista, antecedentes culturales y experiencias empresariales, esas mentes vívidas y brillantes son la esencia que busca transformarse en inspiración.

“The Vivid Minds son las personas de mente abierta, emprendedores, artistas y creadores de cambios, esta comunidad de entusiastas que mantienen un pensamiento positivo a pesar de la adversidad, para llenar de inspiración e impulsar a otros a dejar sus limitaciones de lado y hacer audaces movimientos, como lo hacen los grandes líderes”. – Anastasia Chernikova

Con su propia agencia de storytelling en Nueva York, Anastasia Chernikova ha trabajado para grandes clientes, ayudándolos a contar sus historias para llegar a los escaparates donde desean estar. A su lista de temas especializados, Anastasia ha incursionado en la comunicación y creación de eventos en torno a Blockchain, Criptomonedas y FinTech, convirtiéndose en una especialista del tema y consultora para las empresas e inversionistas interesados en estas tecnologías.

Además su experiencia se extiende al posicionamiento de marca y crecimiento empresarial en EEUU, contando las historias más emocionantes de las marcas, y trabajando el liderazgo intelectual a través de los diversos canales digitales.

Anastasia ha generado conversaciones y trabajado con líderes mundiales como Michael Arrington, fundador de TechCrunch; Tim Draper, uno de los inversionistas en Coinbase y otras compañías interesantes. Además realizó su propio evento en Alemania, llamado Blockchain Visionaire Summit, donde reunió a 50 oradores, 300 asistentes, 5 patrocinadores, contribuyendo al crecimiento de la escena blockchain europea.

La experiencia de Anastasia Chernikova ha sido multidisciplinaria y esto hace una fortaleza para encontrar en su trabajo un hilo conductor: la creación de las historias de los líderes, su autodesarrollo, salud mental y perseverancia, para superar obstáculos y seguir adelante con sus proyectos. El éxito en el mundo de las startups y tecnologías emergentes, se compone de estas fortalezas que deben ser contadas para inspirar a todo el mundo.