Gobernador de Florida Ron DeSantis sigue de lado del COVID-19

Una vez más, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, parece estar a favor de la propagación del COVID-19, pese a que El Estado Soleado se encuentra entre los diez principales estados con las tasas más altas de muerte por COVID-19.

DeSantis, acompañado del controversial nuevo cirujano general, firmó una nueva regla el miércoles en la que permite que los estudiantes que hayan sido directamente expuestos al COVID-19 puedan seguir asistiendo a la escuela, siempre y cuando sean asintomáticos.

La nueva orden de emergencia de DeSantis viene después del fracaso de sus mandatos que prohibían el uso de mascarilla forzados en escuelas.

Según recogió CBS News, el Gobierno floridano defendió su mandato alegando que tiene la intención de “minimizar el detrimento de estudiantes y personal escolar de la carga adicional de la recurrente suspensión de estudiantes, y para beneficiar el bienestar general de los estudiantes en Florida”. Asimismo, el comunicado señaló que con la orden se buscaba preservar “las libertades constitucionales” de Florida.

¿Qué dice la regla de DeSantis?

La nueva regla dicta que los estudiantes que hayan sido positivos a COVID-19 o que tengan síntomas no tienen permitido asistir a la escuela hasta que tengan una prueba negativa y ya no tengan síntomas, o que hayan pasado diez días desde que tuvieron los síntomas o hayan tenido el resultado positivo, y que no hayan tenido fiebre en 24 horas. Y si tienen una nota de un doctor que diga que pueden regresar a la escuela, pueden evitar estas restricciones.

Por otra parte, la nueva orden declara que para los estudiantes que estuvieron en “contacto directo” de alguien que haya sido positivo a COVID-19, es decir, haber estado con tal persona por al menos 15 minutos dentro de los 6 pies, será decisión de los padres si quieren que siga asistiendo a la escuela.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) habían declarado que solo las personas asintomáticas que estuvieron expuestas directamente al COVID-19 podían no hacer cuarentena, pero sólo en caso de que éstas estuvieran vacunadas.

Vacunas y niños

Hasta el momento, las vacunas no han sido aprobadas para menores de 12 años en Estados Unidos, por lo cual el mandato de DeSantis no entra en acuerdo con los lineamientos de los CDC.

Con la variante delta del COVID-19, los contagios de niños han estado en aumento en las últimas semanas.

Según datos de la Academia Estadounidense de Pediatría y la Asociación de Hospitales Infantiles, la tasa de contagios entre los menores estadounidenses alcanzó los 250,000 a principios de este mes, lo cual superó el peor dato del invierno.

