Héctor Bonilla está delicado de salud

Desafortunadamente, Don Héctor Bonilla no está muy bien de salud, pues hace poco más de un año se cayó cuando estaba trabajando y continúa su tratamiento del cáncer. Es Sergio Bonilla, su hijo, quien nos plática cómo se encuentra actualmente el actor.

“Está bien. En el cáncer, mientras no estés mal estás bien, si no vas para atrás, es que estás bien. Cambió de protocolo. Mi padre inició un protocolo de quimioterapia, era un protocolo de un tratamiento de algo que regenera las células, no sé decir exactamente bien con precisión, pero tomaron la decisión de cambiar y está iniciando otro protocolo, porque no es que fuera en retroceso pero tampoco avanzaba”, contó.

Vamos a estrenar “Almacenados”, que es una obra que hemos hecho mucho y reestrenamos en el teatro del Centro Nacional de las Artes.

Pero ¿cómo se encuentra tras la caída que le dañó la cadera? “Está bien, o sea fue complicado, pero está rehabilitación, su mujer al pie del cañón, buenos médicos y ahí la lleva, ahorita estamos retomando ensayos» y cuenta que al personaje de su padre le agregaron un bastón que además ayuda al personaje pues es mayor de edad.