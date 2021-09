Lupita D’Alessio recuperó su discografía gracias a Ari Borovoy

Ari Borovoy ha sido parte importante para que Lupita D’Alessio pueda grabar sus más grandes éxitos, pues la “Leona Dormida” tenía problemas con la disquera Orfeón y confirma si con este convenio ya quedó todo arreglado.

“Esta conversación la empezamos nosotros sin decirle incluso a Lupita. Ya que avanzó un poquito y que vimos que había grandes posibilidades, es cuando ya le avisamos todo”.

“Hay un acuerdo de que ella puede volver a grabar sus éxitos más importantes y eso es lo que va a suceder el 6 de noviembre en la Arena Ciudad de México”.

Al preguntarle sobre los rumores que señalaban que tenía deudas con ella y otros artistas, dijo: “Han dicho… y no me han podido mencionar ninguno al que se le deba un solo centavo, lo que es obvio, porque si existiera eso, pues no estaría yo brindando antier con Lupita”.

Por otro lado, el cantante deja en claro cómo siguen los problemas entre la agrupación y si aún sigue en pie todos los compromisos que tenían con OV7: “Considere que era importante reunirnos nosotros siete. Ya tuvimos un par de reuniones. Todavía no les puedo decir nada”.