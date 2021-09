Mario Vargas Llosa presentó su serie y habló del pleito con García Márquez

El premio Nobel de Literatura peruano, Mario Vargas Llosa, presentó su serie documental “Mario Vargas Llosa, una vida en las letras”, una propuesta de 10 capítulos en la que conversa con su hijo Álvaro sus experiencias profesionales y personales a lo largo de más de 80 años de vida.

El escritor destacó su respuesta a la incógnita sobre el distanciamiento y puñetazo propinado a su amigo y también Premio Nobel de literatura colombiano Gabriel García Márquez en 1976.

“Bueno, con García Márquez nosotros tenemos un acuerdo, que es no hablar de eso para dar trabajo a los biógrafos si es que los merecemos, entonces sí merecemos los biógrafos que trabajen un poco y descubran exactamente qué es lo que ocurrió”, dijo.

“Creo que esa relación de amistad realidad existía entre nosotros se rompió en un momento dado por razones políticas, fundamentalmente por la ruptura de algunos con la con la revolución cubana, en tanto en tanto que otros afirmaron muchísimo su solidaridad con Cuba y no volvió a rehacerse a reintegrarse, creo que se pasó a otra etapa en la vida literaria”.

Álvaro Vargas escritor habló sobre el matrimonio de su padre con la socialité Isabel Preysler, primera esposa de Julio Iglesias,

Por cierto Cómo vive el contraste del amor en este contraste de la reina de la prensa rosa y el uno de los intelectuales más grandes

“No no es no es infrecuente que una persona que es pública, que una persona que ha dedicado su vida al campo intelectual o al campo académico se vea por circunstancias inesperadas de pronto trasladado al ámbito de esa de esa otra prensa, mientras eso no menoscaben y erosionen su trabajo”.