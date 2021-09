Tiroteo en supermercado de Tennessee: Múltiples heridos y al menos un muerto

La tarde de este jueves, un tiroteo en un supermercado Kroger en Collierville, Tennessee, dejó al menos una víctima mortal.

Según dijo Dale Lane, jefe de policía de Collierville, hay al menos 13 personas heridas, una de las cuales murió en el lugar; además, el atacante fue encontrado sin vida.

Casey dijo al periódico The Commercial Appeal que hay múltiples heridos y que las personas estaban siendo llevadas al hospital luego del tiroteo en el supermercado.

ABC News indicó que las autoridades de Memphis dijeron que sus oficiales están ayudando a asegurar la escena en Collierville, a unas 30 millas de Memphis.

Memphis Police Officers are on the scene of a shooting at Kroger located at 240 New Byhalia Road in Collierville, TN to support Collierville PD. MPD is assisting with securing the perimeter and scene.