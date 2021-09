José Joel sabía que Sara Salazar era infiel a José José

José Joel sorprende a la prensa al confirmar que ya estaba enterado que Sara Salazar, la esposa de José José le era infiel con un trabajador de la familia.

“Yo no estaba ahí, pero se rumoraba mucho, tanto Cuauhtémoc como Laurita siguieron a la señora cuando andaba haciendo sus situaciones extramaritales, no tenemos honestamente ni nombre ni foto ni nada, pero sí se sabe que dentro de todo lo que hizo esta señora también buscaba la manera de echarse su ‘canita al aire’. Claro que era capaz de eso y muchas otras cosas más”.

Reiteró que está cansado de que su hermana Sara y su mamá sigan hablando calumnias de él y su familia y cuenta que ya está juntando pruebas en su contra para poder enfrentarlas por medio de la ley.

“Yo estaba en una situación que Sarita no sabe qué hace, no sabe qué día es, no entiende bien español, pero en el último documento en el que sale a decir que sólo es ella, que yo no existo, que Marysol no está, que mi mamá está loca, ahí ya hay alevosía, ya hay mucha maldad por esta persona”, agregó.

Dejó muy claro si existe un conflicto entre él y su hermana Marysol: “La realidad es que estamos en pandemia, si no nos ven como muéganos es porque ella está en su casa y nosotros haciendo nuestras cosas”.