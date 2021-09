Lolita Ayala habla sobre su estado de salud tras imágenes preocupantes

Hace unos días la imágenes de Lolita Ayala caminando con dificultad y con apoyo de un respirador encendieron la alarmas de su salud y aunque la periodista tranquilizó los ánimos en redes sociales, también compartió un audio en el que explica que es lo que padece.

“Quiero agradecer a todos su preocupación y sus bonitos mensajes. Hubo unas publicaciones sobre mi salud y como lo he externado en varias entrevistas, hace unos meses tuve una caída y me fracturé la cadera y el fémur. Fui sometida a una cirugía de prótesis de cabeza de fémur y estoy en rehabilitación.

“Ha sido más tardada mi rehabilitación porque recuerden que hace cinco años viví el accidente de un helicóptero, donde me afecté mi columna, pero estoy activa y con ganas de seguir trabajando”, dice en le audio.

“Sobre el oxígeno, quiero comentarles que vivimos en una ciudad con una altura y calidad de aire que no me benefician, por lo que me han recomendado usar a ratos un concentrador que no me es indispensable. Me han visto entrevistas y lo han podido constatar”, agrega.

“Hay Lolita para rato. Gracias a todos los seguidores de Lolita Shop por ayudarnos a ayudar. Los productos que se venden son son causa y con sus compras ayudamos a mejorar la salud de personas de escasos recursos”, concluye.