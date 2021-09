Necesitados de alimentos en EEUU, sin ayuda durante pandemia

Muchos estadounidenses que han tenido problemas para alimentar a sus familias durante el año de la pandemia dicen que han tenido dificultades para obtener ayuda y para conseguir alimentos sanos al alcance de sus bolsillos.

De acuerdo con una encuesta de Impact Genome y The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, el 23% de los estadounidenses entrevistados dijeron que no han podido conseguir alimentos suficientes o la clase de alimentos que quieren. La mayoría de quienes sufrieron esos problemas se anotaron en un programa del gobierno o de una ONG durante el año pasado, pero el 58% tuvo dificultades para acceder al menos a un servicio.

El 21% de los adultos que tuvieron problemas para satisfacer sus necesidades alimentarias no consiguieron ayuda en absoluto. El escollo principal fue la falta de conocimiento de los servicios del gobierno o las ONG a las que pudieran tener acceso.

Panorama económico durante crisis económica y sanitaria

La encuesta pinta el panorama general de un país en el que cientos de miles de hogares se encontraron sumidos bruscamente en la inseguridad debido a los trastornos económicos provocados por la pandemia de COVID-19. En ocasiones tuvieron que navegar la burocracia intimidante de los programas asistenciales del gobierno con escaso conocimiento de las opciones disponibles.

Según la encuesta, quienes encuentran más dificultades para conseguir alimentos son los estadounidenses negros e hispanos, los que viven bajo la línea oficial de pobreza y los jóvenes.

Falta de solicitar programas federales

Los que tienen dificultades para pagar alimentos sienten menos confianza que los demás en las posibilidades de conseguir alimentos sanos. Apenas el 27% dice que se siente “muy” o “extremadamente” confiado, comparado con el 87% de los que tienen problemas en conseguir alimentos.

Muchos prefieren no anotarse en programas del gobierno como SNAP y WIC, que ayuda a madres y niños. La renuencia puede deberse al papeleo o, entre los inmigrantes, al temor a poner en peligro su estatus o el trámite de la residencia.

La encuesta revela que uno de cada ocho estadounidenses compra sus alimentos en negocios que venden alimentos de menor nutrición a precios más altos. La proporción es de uno de cada cinco entre los que tienen problemas para conseguir alimentos.

