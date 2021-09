Erik Rubín reacciona tras ser comparado con Luisito Rey

Erik Rubín fue comparado con Luisito Rey, por ser manager de su hija; sin embargo, aseguró que apoyará siempre a sus hijas para que se realicen como artistas, pero nunca llegaría al grado de convertirse en una persona como el padre de Luis Miguel.

“Por ahora ha sido de una manera muy natural. Honestamente nunca fue como ‘a ver yo voy a ser manager’. La he estado apoyando, y he sido su mano derecha, nos sentamos y componemos».

«Tengo un equipo también de gente este con la que estamos compartiendo cosas y de una manera muy orgánica. Ella confía en mí y yo estoy viendo por ella y yo quiero lo mejor para ella. Por ahora sí es. No sé si después ella quiera otra cosa”, dijo.

“Ella tiene su lana ahí, su lana es intocable, su dinero. No lo hago esto por negocio, lo hago por amor, la escuela sigue y para ella esta es su vida, no es una decisión mía ‘a ver mijita a cantar’. No lo hacemos por negocio, lo hacemos por apoyarla, por ver por ella. El día de mañana ella es la que decide.”, concluyó.