Luis de Alba mejora tras delicada cirugía

Después de la caída que tuvo en Monterrey, el jueves pasado, el comediante Luis de Alba fue trasladado en un avión de Toluca a Guadalajara para ser atendido por el doctor Julio Ramos, mismo doctor que atiende a Julio Preciado y parte del equipo médico de Vicente Fernández.

El primer reporte fue que tenía que ser intervenido de emergencia la madrugada del sábado porque se lesionó el fémur y una prótesis que tenía. La operación se llevó a cabo con éxito y se le colocó una nueva prótesis.

Con un semblante diferente y sin perder su característico sentido del humor Luis de Alba nos recibió, en exclusiva, en su habitación del hospital y nos dijo: “La gente no vive bien de reía y disfrutar, no vive bien y si a esta gente que me mandaron dinero, se los agradezco”.

El doctor consiguió que pudiera platicar con su gran amigo Julio Preciado por medio de una videollamada. Curiosamente, Luis de Alba se encuentra en el mismo hospital donde Vicente Fernández tiene más de 50 días en terapia intensiva.

Luis de Alba agradece esta nueva oportunidad de vida “Dios me quiere, eso lo agradezco y te das cuenta cuando estás en situaciones así que hay gente buena que no conoces”.