Malillany Marín pide que no se le relacione con José Manuel Figueroa

Malillany Marín sigue a la sombra de su ex, José Manuel Figueroa, pues solicitó que dejen de relacionarla con él.

“Todos hemos tenido relaciones y creo que cuando uno termina es eso, cada quien hace una vida y eso es muy válido así es cómo tiene que ser y así avanza uno en la vida. Obviamente las autoridades van a saber qué es lo correcto”, dijo.

Al preguntarle si le molesta que su nombre sea mencionado en las situaciones del cantante, Malillany dijo: “Me gustaría que no se viera porque soy una mujer que me he dedicado a trabajar y eso es lo que he hecho toda mi carrera, pero hay cosas que están fuera de las manos de uno”, aclaró.

“A mí me gustaría en verdad que dejarán de relacionarnos a mí y él porque nosotros hace mucho tiempo no somos una pareja, mi novio está parado al lado mío y la verdad es que no me gustaría dar una opinión. Respeto los procesos judiciales, respeto su vida y yo lo que te puedo hablar es que estoy muy contenta que tengo al lado un gran hombre”, agregó.

En tanto, Efraín Vergara huyó cuando se le preguntó por el conflicto con José Manuel Figueroa: “Yo no tengo comentarios, solamente vengo a apoyar obviamente a mi novia, a estar con ella en momentos importantes. No tengo nada más que hablar, gracias”.