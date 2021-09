Julio César Chávez se molesta por difamaciones contra sus hijos

El ex boxeador Julio César Chávez mostró su molestia por las difamaciones contra sus hijos pues, algunos medios han afirmado que ellos se encuentran en una clínica de rehabilitación.

“Esos son mentirosos. Yo nunca dije que mis hijos están internados, se malinterpretó. Ustedes ponen lo que ustedes quieren. Mis hijos están meditando, están en un retiro espiritual. Nunca dije que mis hijos estuvieran internados, pero ustedes agarran y ponen lo que ustedes quieren”, explicó el ex deportista.

“Julio está recapacitando lo que hizo mal en su carrera para ver si vuelve o no vuelve, si vuelve a retomar su carrera, porque han cometido muchos errores en su vida”, dijo.

Al preguntarle si la relación con sus hijos está perfecta o a distancia, el campeón comentó: “Si lo más importante es que estamos bien y afortunadamente todo está bien, gracias a Dios”, agregó.

Sobre la opinión que le merece la reacción que mostró su colega, Saúl “Canelo” Álvarez al aventar y golpear a su contrincante, al parecer porque le recordó a su madre, expresó: “A mí no me digan nada de “El Canelo”. A mí también me pasó, son calenturas que pasan en las peleas”, concluyó.