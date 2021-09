Video: Hombre de Florida captura a un cocodrilo usando solo un bote de basura

Un hombre de Florida se llevó los aplausos este miércoles después de que un video de él atrapando un cocodrilo con un bote de basura se volviera viral.

La frase Florida Man se volvió tendencia este miércoles gracias a la hazaña que llevó a cabo un habitante del Sunshine State frente a la amenaza de un cocodrilo que se encontraba en su jardín frontal.

Si uno busca en internet Florida Man hallará un sinnúmero de eventos muy poco frecuentes y normalmente salvajes que involucran a un reptil u otro tipo de actividades. Esta vez no fue la excepción, pero con un toque de más gracia y valentía por parte de un hombre floridano.

El hombre de Florida, cuyo nombre no fue revelado, realizó la hazaña de atrapar a un gran reptil con solo un bote de basura para reciclar y sin siquiera portar unos zapatos, sino solo unas sandalias Adidas y con personas que, en lugar de mostrar una ayuda, simplemente se quedaron a grabar la batalla.

El video provocó más preguntas que respuestas sobre el acontecimiento. Una de ellas es porque no se puso zapatos para lidiar con el reptil y cómo supo atraparlo de una manera tan sencilla. Al menos así parece verse en el video. También esta la pregunta de porque no llamó mejor a alguien, ya que Florida tiene una línea de llamadas para tratar con molestias por cocodrilos.

Al final, el hombre de Florida logra atrapar al cocodrilo, alejarlo con el bote de basura reciclable que tiene ruedas hasta un lago un tanto pantanoso para liberarlo. El cocodrilo sale ileso y además el floridano logra traer de regreso el bote.

La acción del héroe anónimo provocó que en Twitter un usuario dijera: «Este Hombre de Florida se ganó el internet por el Mes de Septiembre».

This Florida Man has won the internet for the Month of September pic.twitter.com/PB9dIMDkOS