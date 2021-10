Texas: Hombre asesina a exnovia y nuevo novio al embestir con camioneta a casa rodante

Un hombre de Texas fue sentenciado a dos cadenas perpetuas después de haber confesado haber asesinado a su exnovia y al nuevo novio de ésta al embestir su camioneta pick up llena de tanques de gas propano contra su casa rodante.

Según autoridades, la letal acción la realizó después de que su exnovia le dijera que estaba embarazada.

El condenado fue identificado como David Joshua Reed, de 41 años, y se declaró culpable el pasado viernes de haber asesinado a su exnovia Shelby Duarte de 23 años y a Timothy Nelson, de 43 años.

El doble asesinato ocurrió en Indale, al sureste de Dallas, en diciembre.

Motivo del asesinato

La Policía informó que Reed cometió el asesinato después de que Duarte le dijo que estaba embarazada de su hijo, pero que no dejaría a su nuevo novio, Nelson.

Reed dijo que había llenado su camioneta con tanques de gas propano porque pensó que así él también explotaría en el proceso.

Así, el ahora condenado a cadena perpetua contó que condujo a alta velocidad y chocó en la casa rodante donde Duarte y Nelson estaban viviendo.

Las dos víctimas letales fueron arrojadas a más de 65 pies (19.8 m) del tráiler, dijo la Policía.

Asesino deja mensaje antes de chocar

Según recogió el New York Post, Reed le dejó un mensaje de voz a Duarte justo antes de chocar contra la casa rodante: “Recoges lo cosechas. Te veré en el infierno” (You reap what you saw. I will see you in hell, en inglés).

Al contrario de sus deseos, Reed sobrevivió al choque y fue arrestado en las cercanías.

Antes de que se diera su juicio por asesinato, Reed se declaró culpable. En la audiencia de sentencia, el hermano de Duarte fue llevado a la fuerza afuera de la corte debido a su testimonio de impacto, en el que pidió a gritos que se merecía la pena de muerte.

