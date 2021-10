Christian Nodal aclara si ya está casado con Belinda

Christian Nodal habla por vez primera y de manera totalmente abierta de su compromiso matrimonial con Belinda y reveló por qué no desea que el video de ese memorable momento se haga público. “La verdad es que lloré”, dijo.

Pero ¿es verdad que él y Belinda ya contrajeron matrimonio? El cantante respondió a la interrogante durante su más reciente visita a Saltillo, Coahuila, donde ofreció un concierto ante poco más de cuatro mil personas.

“Ojalá tuviera casa ahorita yo. Me muero por casarme, pero entiendo que lleva una preparación y hay que tener un estado emocional. Estoy muy emocionado”, expresó.

Belinda no acompañó a su amado y él nos confesó la razón: “Ella ahorita está en su junta con sus personas de prensa porque ya va a firmar con un con un manager, ya va a empezar a sacar música, entonces pues no me pudo acompañar, pero siempre que se puede estamos juntos.

Pero acaso con una mujer tan bella a su lado ¿a Christian no le dan celos? “Yo soy celoso pero normal, o sea, cuando hay que ser celoso, con cosas obvias, pero de ahí en más yo sé que es la mujer más bella que existe y siempre la van a mirar por su belleza. Entonces no tengo ningún problema con eso”, aclara.