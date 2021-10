Freddy Ortega, indignado por incómodo momento entre su hermano y Olivia Collins

Cuando Olivia Collins hizo el papel de doña Inés en lugar de Maribel Guardia se portó muy mal con Germán Ortega porque hay una escena en la que, supuestamente, tiene que besar a Igor, interpretado por Germán Ortega, pero ella se negó y su hermano Freddy está indignado por la situación.

“Fue un tema con Germán. Yo soy muy político en estas cosas, solo quiero decir que cada quien sabe cómo se maneja”, dijo.

“La historia de los tenorios siempre ha sido la misma y hay un beso al final con Igor y ha sucedido con Anette Michel, ha sucedido con todo el mundo… Cada quien sabe cómo maneja su carrera, su profesión”, aclaró el actor.

Al preguntarle si ella dejará de ser tomada en cuenta para la obra, dijo: “No, no me interesa cuestionar esas cosas, cada repito cada quien su manera de trabajar. Yo no soy el productor. Antes era socio, ahora no. Yo respetaré mucho la decisión de Alex y punto. Sólo es importante dejar los puntos claros desde un inicio”, expresó.

También se le cuestionó cómo sucedió el mal gesto de Olivia y respondió: “Yo estaba en escena y venía el beso e hizo esto (gesticula) y todos nos quedamos así, fue una cosa muy extraña, pero mira, yo no quiero crear más polémica, yo respeto a mis compañeros”, finalizó.