Paquita la del Barrio revela si colaborará con Bad Bunny

Hace unos días, Paquita la del barrio arrasó en la gala de los premios Billboard en Estados Unidos donde fue premiada por su trayectoria, pero además se robó el corazón de reguetoneros como Bad Bunny, Daddy Yankee y Karol G, entre otros, pero acaso será este el comienzo de nuevas colaboraciones musicales entre Paquita y los exponentes del género urbano, la cantante responde.

“No sabría decirte ahorita. no puedo contar cosas que no sé. Muy lindos todos, y gracias por el apoyo que tienen con los mexicanos, no nada más conmigo”, dijo al respecto y sobre tenerle miedo al género, agregó: “No es miedo, porque yo soy más fregona que nada”.

Sobre decirle inutil a Bad Bunny, dijo ¿Y por qué no? “Yo los escucho de vez en cuando, pero pues nada más, es una música bailable, no es como el sentimiento que uno transporta del mexicano, el reggaeton es otra cosa más alegre, es un estilo de ellos y se les respeta.

Paquita acudió a la toma de protesta de la alcaldesa de Cuauhtémoc en la Ciudad de México, y se le preguntó su opinión acerca de los famosos que han sido señalados por fraude fiscal, recuérdese que ella también se vio envuelta en un conflicto similar y dijo: “De eso yo no sé nada. Ellos sabrán lo que hacen”.

Por último, la cantante aprovechó las cámaras para enviarle un mensaje a don Vicente Fernández: “A don Vicente todo mi respeto y mi cariño es lo máximo que hemos tenido después de Pedro Infante”, concluyó.