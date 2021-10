Texas: Arrestan a estudiante por tiroteo escolar que dejó cuatro heridos

Un estudiante de 18 años presuntamente sospechoso de ser el perpetrador de un tiroteo que dejó como resultado a cutro personas heridas de bala durante una pelea en su escuela secundaria del área metropolitana de Dallas el miércoles fue detenido horas más tarde, informaron las autoridades.

We are looking for a shooting suspect in today’s incident at @mansfieldisd Timberview School. Please call 911 if you know the whereabouts of 18-year old Timothy George Simpkins who may be driving a 2018 Silver Dodge Charger with license plate PFY-6260. pic.twitter.com/npaNVBDXRp

Timothy George Simpkins fue arrestado sin incidentes y acusado con varios cargos de ataque con agravantes con una pistola, tuiteó el Departamento de Policía de Arlington.

The suspect has been taken into custody without incident and charged with multiple counts of Aggravated Assault with a gun. Most students have been safely evacuated from Timberview High School. Thank you for everyone’s help. pic.twitter.com/h9Zs8Zxpze