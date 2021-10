Andrea Legarreta habla del romance de Erik Rubín con María Conchita Alonso

No sólo Paulina Rubio, Alejandra Guzmán y hasta Salma Hayek forman parte del historial amoroso de Erik Rubín, sino también la venezolana María Conchita Alonso, quien en una entrevista aseguró que años atrás vivió un romance con el cantante, pero ¿qué opina Andrea Legarreta al respecto

“Pues imagínate. Si Erik ya tiene 50, todo lo que ha pasado por su vida y pues María Conchita la verdad es que es una mujer que además, pues qué afortunado, porque es una mujer que a la fecha sigue provocando incendios, sensual, encantadora, o sea todo el mundo estaba enamorado de ella, y yo creo que hasta la fecha, de María Conchita. Sí supe que hubo ahí una especie de romance”.

“A quién no (le gustaba) María Conchita, y a la fecha es una mujer bella y es encantadora y lo que no fue en mi año, no fue en mi daño”, agregó.

Así reaccionó Andrea al preguntarle sobre el gusto que Erick tiene por las mujeres mayores, pues recordemos que la misma Andrea es un poco mayor que él.

“Yo creo que a los hombres les gustan las mujeres bellas sin importar la edad y eso fue lo que sucedió. Yo creo que también satanizan a las mujeres mayores o a los hombres mayores. No importa la edad. Yo no me ofendo ni me siento mal, al contrario”, dijo.

“Imagínate para él como chavo encontrarse con ese con ese mujerón. Claro, pues cómo va a decir que no. Qué padre que hable bonito él, es un buen hombre”, concluyó.