Ivonne Montero venderá fotos sexys en internet

Ivonne Iván Montero no se quiere quedar atrás en cuanto a las jugosas ganancias que, aseguran, genera compartir contenido para adultos en distintas aplicaciones y por ello ha decidido subir la temperatura de sus seguidores cobrándoles por verla como «Dios la trajo al mundo» en un sitio web.

“Es una especie de página especial de contenido, se suscribe, entonces semana con semana nosotros vamos a estar subiendo fotografías de muy buen gusto, un poco ‘subidito’ de tono, son muy seductoras, con ropa íntima, una que otra un poquito más ‘destapadita’, sin hacer un desnudo total. De pronto puede haber algún desnudo sin que tampoco se vean ciertas partes íntimas.

Pero ¿qué opina su hija Antonella de que su mamá pose con poca ropa y muy sensual para todo aquel que pague por ello?

“Le mostré alguna de las fotos que a mí me mandaron para darle el ok, le mostré y me dijo ‘¿Por qué estás sin ropa?’, Le dije es bikini, le dije ‘no tiene nada de malo’ el cuerpo de una mujer es algo muy hermoso y con esto vivimos, no tenemos porqué verlo mal», agregó.

La actriz compartió con nosotros que no ha logrado encontrar una pareja estable pues la última con la que salió le dejó de responder el celular: “Cómo puede sostener una relación cuando la gente no te ve en persona y no solo eso, sino que luego no te contesta, pero sí te dice que te quiere y entonces lo ves que está conectado y tú le escribes y no te atiende. Pues no hay para mí nada, entonces prefiero dar la media vuelta”.